EBOLI: Carlos Dalcin difenderà i pali della porta rossoblù nella prossima stagione dopo aver firmato un contratto biennale che lo legherà alle volpi

Dallo scorso anno diventato il capitano delle volpi, Dalcin ha raggiunto la completa maturazione dal punto di vista tecnico e caratteriale diventando un punto di riferimento per tutta la società. L’estremo difensore si è consacrato definitivamente come uno dei portieri migliori del campionato, se non il migliore per lunghi tratti della stagione che ha portato la Feldi Eboli al Tricolore.

Non solo grandi parate e leadership, ma anche in fase offensiva Dalcin ha acquisito maggior confidenza risultando spesso decisivo con assist, gol e facendo partire l’azione come se fosse un portiere di movimento a tutti gli effetti. Un portiere moderno e completo, dal quale la Feldi Eboli riparte per la stagione che la vedrà impegnata non solo a difendere lo Scudetto ma anche in altre competizioni che Carlos spera possano portare nuove gioie a Eboli ai suoi tifosi.

Tra sogni realizzati e da realizzare

“Sarà una stagione lunga, tante competizioni e mi aspetto di poter vincere altri trofei. Dobbiamo però mantenere i piedi per terra, sappiamo che non è facile vincere ma è ancora più difficile ripetersi. Continueremo a lavorare sodo, perchè non dobbiamo pensare di essere favoriti. Cercheremo di creare nuovamente un gruppo vincente amalgamando chi è rimasto con i nuovi arrivi. Il nostro obiettivo deve essere quello di raggiungere più finali possibili, perchè solo arrivando in finale puoi sognare di vincere ancora – spiega il numero 3 delle volpi – Champions? Giocarla è sempre un sogno, disputarla per la seconda volta consecutiva è fantastico. Possiamo far meglio dell’anno scorso, cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Girone al Palasele? Spero che ci saranno tanti tifosi come in Gara 1 della finale Scudetto”.

Poi il capitano rossoblù ricorda il suo arrivo a Eboli e ai sogni che è riuscito a realizzare con la maglia delle foxes, tanto da affermarsi come uno dei migliori nel suo ruolo.

Le dichiarazioni

“Sono felice e orgoglioso di continuare la mia storia con la Feldi. Sono arrivato 3 anni fa con tanti sogni e obiettivi da raggiungere. Due li ho realizzati lo scorso anno, giocando la Champions e vincendo lo Scudetto che è stato sempre il mio obiettivo da quando sono arrivato in Italia. Ringrazio la Feldi per gli anni vissuti fianco a fianco, perchè siamo cresciuti insieme e passo dopo passo siamo arrivati in cima. Ora viene la parte più difficile, cercare di restare in alto e dovremmo lavorare ancor di più per farlo. Ringrazio ancora la società per la fiducia e oggi più che mai ‘Forza Feldi’, continuiamo a sognare insieme”, chiosa Carlos Dalcin.