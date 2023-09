Eboli: cambio di passo per l’assessorato alla Cultura e subito nuovo orario per la Biblioteca Comunale

A una settimana dall’insediamento della nuova Giunta comunale e all’ingresso in Giunta di Lucilla Polito che segue le deleghe alla Cultura e allo Sport “si mette mano” agli orari di apertura della Biblioteca Comunale Simone Augelluzzi con delle belle novità: martedì e giovedì, orario continuato. A partire da lunedì 25 settembre, la fruizione dei servizi e degli spazi della Biblioteca Comunale, infatti, sarà possibile con una nuova modulazione oraria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì, orario continuato, dalle ore 9 alle ore 18. Il potenziamento del servizio, su impulso del Sindaco Mario Conte e dell’assessore alla Cultura Lucilla Polito, sarà possibile grazie al responsabile del settore, il dottore Carmine Caprarella che non è nuovo al mondo della Cultura.

Il nuovo assessore alle politiche sociali

Caprarella, infatti, è stato assessore alle Politiche culturali, giovanili, dell’accoglienza e della Pace del Comune di Eboli, dal luglio 2004 al marzo 2005 con l’allora Sindaco di Eboli Gerardo Rosania e sono sue diverse iniziative legate al panorama culturale ebolitano.

Le dichiarazioni

“Una soluzione che risponde alle esigenze dell’utenza, andando a garantire maggiori fasce d’apertura”, dicono da Palazzo di Città. La notizia che è stata accolta positivamente dall’utenza, a quanto pare ne anticipa un’altra che potrebbe formalizzarsi già nei prossimi giorni. Sarebbe intenzione del neo assessore Polito istituire proprio a San Francesco l’Ufficio Cultura del Comune di Eboli, così come presso gli impianti sportivi di via dell’Atletica presto aprirà l’ufficio per le Politiche dello Sport. Nuova linfa e nuove iniziative per il settore amministrativo gestito da Lucilla Polito.