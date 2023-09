Ulteriori fondi per la Biblioteca Comunale di Ottati

Buone notizie per la Biblioteca Comunale dedicata ai fratello Antonio e Teodoro Bamonte, sita ad Ottati: per l’incremento dell’offerta libraria il Ministero dell’Interno ha destinato alla biblioteca del comune alburnino altri 4.200 euro. La biblioteca, fiore all’occhiello del comune, contiene già 5.000 volumi e, negli ultimi anni, è risultata già beneficiaria di altri finanziamenti pubblici utili ad incentivare la diffusione della cultura tanto che, solo nel maggio scorso, la Regione Campania stanziò 8.000 per il sito al fine di permettere il prosieguo della catalogazione. Un finanziamento che andò ad aggiungersi agli altri tre ottenuti dall’ente, allo stesso scopo, nell’ultimo triennio. Dislocata presso il Polo Culturale che si sta sviluppando presso il Convento dei Domenicani, già sede del Comune, la biblioteca è sempre aperta al pubblico. La catalogazione dei volumi risponde ai criteri del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

Soddisfazione per l’ulteriore contributo ministeriale ricevuto da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno: “Nei prossimi giorni riprenderanno, dunque, nuovi lavori di catalogazione” ha annunciato entusiasta il primo cittadino. Ulteriori informazioni sul Polo Culturale di Ottati e sulla Biblioteca Comunale “Antonio e Teodoro Bamonte”.

Le info utili

Dettagli sugli orari di apertura, possono essere reperite consultando il sito internet www.bibliotecacomunaleottati.wordpress.com o rivolgendosi direttamente al personale in servizio presso gli uffici comunali.