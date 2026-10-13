Cronaca

Eboli, cade da scala mentre monta telecamera: ferito ma sta bene

Incidente sul lavoro in piazza San Francesco a Eboli. Il titolare di un'impresa cade durante la manutenzione della videosorveglianza: dimesso dall'ospedale

Di:
Antonio Elia
Ospedale Eboli

Un’incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 12 ottobre a Eboli, in piazza San Francesco, a poca distanza dal Museo archeologico nazionale. Il titolare quarantenne di un’impresa specializzata stava effettuando interventi di manutenzione a una telecamera destinata alla rete di videosorveglianza comunale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Ad assistere per primi il lavoratore sono stati gli agenti della polizia municipale di Eboli, già presenti nella zona per i consueti controlli del territorio. I caschi bianchi hanno prestato l’assistenza iniziale e messo in sicurezza la sede stradale nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’autoambulanza.

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Le condizioni di salute e le dimissioni

I sanitari hanno trasferito l’uomo al presidio ospedaliero “Maria Santissima Addolorata” di Eboli per le verifiche del caso. Presso il reparto di Ortopedia, il quarantenne è stato medicato per le contusioni riportate nell’impatto. A seguito degli accertamenti diagnostici, che hanno escluso complicazioni gravi, l’uomo ha potuto lasciare la struttura ospedaliera.

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