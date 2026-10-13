Cronaca

Controlli sull’immigrazione irregolare: la Questura di Salerno espelle cittadino statunitense

Operazione della Polizia di Stato a Salerno: eseguito il rimpatrio per un cittadino USA irregolare in Italia da oltre quarant'anni. I dettagli

Di:
Ernesto Rocco
Controlli sull’immigrazione irregolare: la Questura di Salerno espelle cittadino statunitense

La Polizia di Stato di Salerno prosegue con continuità le attività finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Le operazioni dell’Ufficio Immigrazione mirano a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di soggiorno e l’effettività dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.  

Il caso: in Italia da 40 anni senza dichiarazione di presenza

Nell’ambito dei controlli territoriali, la Questura di Salerno ha dato esecuzione lo scorso 10 ottobre 2026 all’espulsione di un cittadino di nazionalità statunitense presente in modo irregolare sul suolo italiano.  

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Dai riscontri effettuati dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione è emerso un quadro singolare: l’uomo risiedeva in Italia da oltre quarant’anni senza aver mai presentato la dichiarazione di presenza prescritta dalla legge. I successivi accertamenti hanno inoltre rilevato che a suo carico pendeva già un precedente provvedimento di espulsione mai eseguito.  

I provvedimenti di Prefetto e Questore

A seguito delle verifiche e degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato, il Prefetto di Salerno ha formalizzato il nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Contestualmente, il Questore di Salerno ha disposto l’immediata esecuzione della misura mediante accompagnamento diretto alla frontiera.  

L’operazione si inserisce in un piano di monitoraggio costante condotto dalle forze dell’ordine salernitane per verificare la regolarità delle posizioni sul territorio e far rispettare il quadro normativo nazionale ed europeo.

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