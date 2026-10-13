Aggredisce la compagna nel suo negozio a Salerno: scatta il Codice Rosso

Un ennesimo episodio di violenza contro le donne si è consumato a Salerno, dove un uomo ha aggredito la propria compagna all’interno dell’attività commerciale di cui la donna è titolare. I fatti si sono verificati il 9 ottobre scorso e hanno richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine a seguito di una chiamata di emergenza. L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e nei suoi confronti sono state applicate le misure cautelari previste nei casi di violenza di genere.

L’aggressione nell’attività commerciale e i soccorsi

La richiesta di aiuto è giunta al Numero Unico di Emergenza 112, attivando le pattuglie della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure alla vittima, ferita alla testa dopo essere stata colpita con un oggetto dal compagno. La donna è stata successivamente affidata ai sanitari e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.

Le indagini e l’attivazione del Codice Rosso

Le attività investigative condotte nell’imminenza dei fatti hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di raccogliere elementi indiziari a carico dell’uomo. Contestualmente è stato avviato il protocollo del Codice Rosso, la procedura accelerata introdotta per tutelare in modo rapido le vittime di violenza domestica e di genere.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate. A suo carico è stato inoltre disposto il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con l’ulteriore divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla donna.