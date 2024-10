Eboli, blitz degli Ispettori Ambientali: passato al setaccio il centro urbano

Un nuovo servizio di controllo sull’abbandono di rifiuti e sui possessori di cani è stato portato a termine questa mattina ad Eboli. L’ennesimo “blitz” degli ispettori ambientali a caccia dei trasgressori al regolamento sulla raccolta differenziata è stato fortemente voluto dall’assessore all’ambiente Nadia La Brocca.

Le zone interessate

Le verifiche sono state condotte su Viale Amendola, Corso Umberto I, Vico Rua, nella zona adiacente la chiesa di San Francesco, al Borgo, Zona piazza Pezzullo, Via Giacomo Matteotti, Via Veneto, Via Giuseppe Verdi, Via don Michele Paesano. Ancora una volta, purtroppo, sono state rilevate numerose infrazioni: in particolare bottiglie di vetro e plastica abbandonati fuori orario e senza rispettare il calendario. Intanto è anche partita la campagna di controllo dei cani padronali.

Le sanzioni

Le prime verifiche sono state effettuate in centro città dove una squadra composta da veterinari Asl e agenti della Municipale ha verificato che i possessori di cani avessero animali microchippati, al guinzaglio e fossero dotati dei dispositivi per la raccolta delle deiezioni. Asl e Comune, infatti, hanno condotto una campagna informativa attraverso i social e con manifesti dal titolo “Essere un buon proprietario è un dovere civico” per ricordare gli obblighi di legge cui sono tenuti i possessori di cani. Le sanzioni vanno dai 100 ai 300 euro. I controlli congiunti veterinari e agenti pm continueranno nei prossimi giorni soprattutto nelle zone periferiche.