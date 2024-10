Eboli, apertura di uno sportello Asis: messi a disposizione spazi comunali

In via di definizione il percorso che porterà all’apertura di uno sportello ASIS ad Eboli. Ieri mattina tre tecnici della società sono stati in città per verificare la disponibilità di locali. «Abbiamo insistito molto con l’ASIS – commenta il sindaco, Mario Conte -, affinché fosse ripristinato un ufficio ad Eboli, per dare risposte precise all’utenza cittadina e consentire a tutti gli ebolitani di raggiungere gli uffici della società»

Messi a disposizione spazi locali

L’assessore al patrimonio, Vincenzo Consalvo, d’intesa con il sindaco, Mario Conte, ha messo a disposizione spazi comunali, presso la sede municipale, che ora sono al vaglio del settore tecnico dell’ASIS. Una volta operata la scelta, sarà la stessa ASIS ad allestire gli uffici per accogliere l’utenza ebolitana.

Le dichiarazioni

«Gli ottimi rapporti che abbiamo instaurato negli anni con ASIS, rafforzati con l’attuale governance del presidente Mimmo De Maio, – ricorda l’assessore Vincenzo Consalvo – ci hanno permesso di raggiungere questo significativo risultato che va a vantaggio dei nostri concittadini».

«Avevamo inoltrato questa richiesta all’Asis già da tempo – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – perché ritenevamo importante un servizio di maggiore prossimità ai cittadini. Ora finalmente si giunge alla concretizzazione che garantirà risposte più celeri agli utenti ebolitani».