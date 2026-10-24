Eboli, auto in fiamme al Molinello: indagini in corso

Un rogo la notte scorsa ha distrutto un’automobile parcheggiata nel rione Molinello ad Eboli. Il veicolo appartiene ad una familiare di un ex assessore comunale. L’episodio ha svegliato i residenti del quartiere e fatto scattare l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Auto distrutta dalle fiamme nella notte al rione Molinello

L’incendio si è sviluppato intorno alle quattro del mattino, quando i residenti sono stati svegliati di soprassalto dai boati provocati dall’esplosione degli pneumatici del veicolo. Il rogo ha avvolto rapidamente l’abitacolo e la carrozzeria della vettura, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio. I vigili del fuoco, giunti sul posto tempestivamente, sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area, ma la vettura è andata completamente distrutta.

Indagini in corso: i carabinieri ascoltano la proprietaria

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, per svolgere i primi rilievi e avviare le indagini. I militari hanno già ascoltato la proprietaria dell’auto — parente di un ex amministratore locale — la quale avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce di alcun genere.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un guasto meccanico o elettrico che potrebbe aver innescato il rogo.

Notte insonne nel quartiere tra paura e testimonianze

L’esplosione e il bagliore delle fiamme hanno spinto molti cittadini a scendere in strada o a seguire le operazioni di spegnimento dai balconi di casa. Diversi residenti hanno ripreso la scena con i propri smartphone. Nonostante la presenza di numerosi testimoni, nessuno avrebbe notato movimenti o presenze sospette nella zona prima dello scoppio dell’incendio. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza l’origine del rogo.