Eboli, attraversamenti rialzati su Viale Amendola: la posizione di Eboli 3.0

Il gruppo Eboli 3.0 con il capogruppo Matteo Balestrieri, ribadisce la propria posizione e quella del gruppo in merito alla decisione di installare gli attraversamenti pedonali rialzati da domani l’avvio sei lavori: “Su Viale Amendola, una scelta che non è mai stata condivisa dal nostro gruppo” e che è stata espressamente contestata dal capogruppo Balestrieri: “nel corso di una riunione di maggioranza.

Pur condividendo pienamente l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, riteniamo che questa soluzione non sia quella più adatta per il principale viale della città. Viale Amendola rappresenta uno dei luoghi simbolo di Eboli e merita interventi che sappiano coniugare sicurezza, accessibilità e decoro urbano.

“Le alternative proposte da Eboli 3.0”

La nostra proposta è sempre stata diversa: oltre che ad un potenziamento della videosorveglianza e all’ intensificazione del presidio da parte della Polizia Municipale, occorre investire sul miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale, sul rafforzamento dell’illuminazione degli attraversamenti, sull’ammodernamento degli arredi urbani e sull’adeguamento degli scivoli per garantire una piena accessibilità alle persone con disabilità, contribuendo così a una riqualificazione complessiva dell’asse centrale cittadino”.

Al contrario, ritengono che i dispositivi di rallentamento del traffico siano:”Necessari in altre aree della città, dove la conformazione delle strade e la velocità dei veicoli rappresentano una criticità ben più evidente. Pensiamo, ad esempio, a Via Cupe Inferiore, Via del Grano, Via Giovanni XXIII, Viale del Pino ad altre arterie periferiche e residenziali, dove l’installazione di dossi potrebbe realmente aumentare il livello di sicurezza per pedoni e residenti”.

Il confronto interno è:

“Un valore e deve tradursi in decisioni capaci di rispondere realmente agli interessi della città, privilegiando interventi efficaci, condivisi e rispettosi dell’identità urbana di Eboli.”

Il progetto su Viale Amendola

Mentre il dibattito politico prosegue, da domani è stato dato il via all’iter operativo per l’intervento:

“Secondo l’ordinanza n. 158 del 05/06/2026, a partire dal 08 giugno 2026, verranno avviati i lavori su Viale Amendola, Piazza della Repubblica e Via Matteotti”.

Le disposizioni principali dell’ordinanza includono:Installazione di dispositivi: Saranno posizionati tre attraversamenti pedonali rialzati in PVC su Viale Amendola. Limite di velocità: È stata disposta l’istituzione permanente del limite massimo di 30 Km/h sull’intero Viale Amendola.

Gestione del traffico: Durante l’esecuzione dei lavori, è prevista l’istituzione temporanea del divieto di transito, sosta e fermata nelle aree interessate.

Tali interventi sono finalizzati a garantire la pubblica incolumità e a regolamentare stabilmente la velocità dei veicoli, in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. Alla luce di questi sviluppi, come valuta il gruppo Eboli 3.0 le prossime azioni da intraprendere in sede di consiglio comunale?