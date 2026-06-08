Eboli, anziana investita in via Mauri da 93enne: ricoverata a Salerno

Restano sotto osservazione le condizioni della donna di 79 anni rimasta ferita nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto nel centro cittadino. Nonostante le conseguenze dell’impatto abbiano richiesto il ricovero in ospedale, la paziente non sarebbe in pericolo di vita e continua a essere monitorata dai medici.

L’episodio si è verificato in via Mauri, nei pressi dell’incrocio con via Tusciano, una delle aree più trafficate di Eboli. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata investita da una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 93 anni.

I soccorsi e il trasferimento al “Ruggi” di Salerno

Immediato l’allarme lanciato dai passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Gli accertamenti clinici proseguono e il quadro resta sotto costante controllo da parte del personale sanitario.

L’automobilista si è fermato subito dopo l’impatto e ha collaborato con gli agenti della polizia municipale intervenuti per effettuare i rilievi. Sono in corso le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Riesplode il dibattito sulla guida in età avanzata

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e della guida in età avanzata, argomento che periodicamente torna al centro del dibattito pubblico soprattutto in seguito a incidenti che coinvolgono conducenti anziani.