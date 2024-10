Eboli: ancora ladri in azione. Tentato furto in località Fontanelle

Una nuova ondata di furti sta mettendo a dura prova i residenti di località Fontanelle, all’ingresso di Eboli. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale all’altra notte quando alcuni malviventi si sarebbero introdotti in un parco privato, scavalcando un cancello di recinzione, e avrebbero dapprima passato al setaccio alcune autovetture parcheggiate e poi si sarebbero diretti verso l’abitazione di una famiglia credendo che i proprietari non fossero in casa.

Il tentativo di furto

Ad ingannare i ladri, che probabilmente conoscevano anche le abitudini dei residenti, l’assenza in cortile della vettura della famiglia.

Alcuni rumori sospetti e l’abbaiare dei cani in un giardino confinante avrebbero attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno prontamente lanciato l’allarme mettendo in fuga i malviventi.

Quartiere risvegliato dalle urla della gente e ladri in fuga. Colpo andato in fumo ma monta la rabbia e la paura dei residenti che non si sentono affatto sicuri e che pretendono maggiore vigilanza.