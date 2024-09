Ancora furti ad Eboli: colpo in abitazione nella notte

Allarme sicurezza ad Eboli. Furto in località Epitaffio; paura anche a Sant’Andrea e Boscariello. Hanno studiato tutto nei minimi dettagli e sono entrati in azione mettendo a segno un colpo nell’abitazione di un militare.

Furti ad Eboli, i colpi

I ladri in località Epitaffio hanno agito in assenza dei proprietari e passando al setaccio l’abitazione hanno portato via oggetti di valore e gioielli.

Si sono introdotti nell’abitazione e hanno agito in pochi minuti prendendo quanto era nelle loro possibilità e si sono dati alla fuga con la complicità di una terza persona che li attendeva all’esterno a bordo di un’auto. A quanto pare la scena sarebbe stata ripresa dalle registrazioni di alcune telecamere private.

I malviventi si sarebbero introdotti in casa utilizzando la condotta esterna del gas. Lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno riconosciuto la dinamica dei fatti e avviato le ricerche.

In località Sant’Andrea un altro colpo in abitazione sarebbe fallito così come a Boscariello all’interno di un capannone di una azienda agricola. Cresce la paura tra i residenti che chiedono maggiori controlli sull’intero territorio.