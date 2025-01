Eboli: amministrazione comunale a lavoro per far quadrare i conti

Le riunioni che si susseguono e gli impegni con scadenza che trovano accoglimento nel funzionamento della macchina amministrativa di Eboli. La politica al servizio della cittadinanza e gli uffici comunali a supporto del lavoro degli assessorati.

Il bilancio

Il Bilancio comunale che traccia le linee economiche e i progetti dei vari assessorati per mettere in moto la città.

Dalla sicurezza alle politiche sociali, passando per la cultura e per le pari opportunità l’amministrazione del sindaco Conte è a lavoro.

Il vicesindaco Sgritta nelle ultime settimane ha incontrato i dirigenti comunali e i referenti politici, gli assessori e i consiglieri e insieme a Palazzo di Città si sta lavorando per tracciare le linee guida che porteranno Eboli nei prossimi mesi ad assumere nuovi ed importanti impegni in ogni settore amministrativo.

Uno su tutte il fronte della sicurezza: e sotto la lente d’ingrandimento da parte del Sindaco Conte e dell’intera amministrazione la questione. Tavoli per l’ordine e la sicurezza ma anche il potenziamento dei controlli in materia stradale stanno intessendo nuove strategie. Ultima in ordine di tempo li portate protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune e Comando provinciale dei carabinieri per il controllo e la gestione del sistema di videosorveglianza.