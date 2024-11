Palazzo di Città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. Nella nona puntata della nuova stagione si parlerà di politica locale.

Ospiti il coordinatore FI provincia di Salerno Costabile Spinelli e il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. In studio anche l’opinionista Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 e in replica il mercoledì alle 15:00 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it