Eboli, allarme sicurezza in litoranea: torna in azione la banda dello specchietto

Era stata segnalata già da qualche settimana ma nelle ultime ore a Marina di Eboli la “banda dello specchietto” torna a mietere paura. Paura per i residenti e per gli avventori degli stabilimenti balneari. L’ultimo episodio in ordine di tempo che è stato segnalato si è verificato sabato sera ma pare che altri, simili, si siano riproposti proprio nelle ultime ore.

A circa cinquecento metri dall’ospedale di Campolongo sulla Strada Provinciale 175, litoranea, da una Fiat Punto in transito sarebbe stato lanciato un sasso all’indirizzo di un’auto in fase di sorpasso. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa ma sarebbe stato immediatamente inseguito e addirittura la Fiat Punto gli avrebbe tagliato la strada. Attimi di panico e solo il sopraggiungere di altre vetture ha fatto poi desistere i malintenzionati.

Ma a Campolongo, a Marina di Eboli, la illegalità diffusa continua a regnare. Tra parcheggiatori abusivi che puntuali sono giunti nei pressi delle spiagge libere e venditori ambulanti la situazione è davvero incresciosa.

I residenti chiedono il potenziamento dei controlli e presidi di legalità.