Task force in litoranea: passata al setaccio Marina di Eboli

Ha preso forma questa notte una operazione interforze che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, gli uomini della Polizia Municipale e i Carabinieri nel servizio “Alto Impatto” in zona Litoranea di Eboli per il controllo dell’immigrazione clandestina e per la repressione di reati di ogni vario genere.

A supporto delle operazioni militari anche un elicottero delle forze dell’ordine

Al momento pare che una ventina siano gli immigrati clandestini trovati in mancanza di documenti e permessi regolari. Fermati, sarebbero in attesa di identificazione e di rimpatrio forzato.

Allarme sicurezza

L’operazione militare, che ancora non ha un bilancio ufficiale, si è resa necessaria all’indomani della serie di atti criminosi messi a segno negli ultimi tempi.