Eboli, allarme microcriminalità in centro: appello del Comune ai cittadini

Il sindaco di Eboli Mario Conte è intervenuto sugli ultimi fatti criminosi accaduti sul territorio comunale.

La nota stampa

«Malgrado gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura, che hanno assicurato alla giustizia diversi elementi della criminalità organizzata negli ultimi giorni, registriamo in città la recrudescenza di episodi di microcriminalità ed in particolare scippi lungo le strade del centro cittadino.

Da quanto emerso attraverso colloqui con i rappresentanti dei comandi della Polizia Municipale e della compagnia dei Carabinieri, risulta che alcuni episodi non sono stati nemmeno denunciati dai cittadini colpiti, per cui chiedo a chi è rimasto vittima di tali episodi di recarsi immediatamente presso gli uffici dei Carabinieri o della Polizia Municipale per denunciare i fatti verificatisi.

Ricordo a tutti che secondo le nuove norme contenute nella cosiddetta riforma Cartabia, senza la presentazione di una formale querela da parte delle persone offese, le forze dell’ordine non possono procedere neppure alle indagini, visto che i reati consumatisi nelle ultime 48 ore sono tutti procedibili a querela di parte.

La denuncia delle vittime è molto importante, poiché hanno visto da vicino i soggetti malavitosi e quindi sono in grado di descrivere le caratteristiche ed anche i particolari possono essere utili per la loro identificazione. Rassicuro tutti che Polizia Municipale e Carabinieri hanno implementato le attività di sorveglianza nel centro cittadino, ma raccomando in ogni caso prudenza ed attenzione nel non esporre in modo incustodito borse e telefonini, in modo da evitare altri episodi simili.

L’Amministrazione Comunale da sempre ha assicurato ed assicura la massima disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine presenti sul territorio e con la magistratura per fermare gli autori di questi atti di microcriminalità prima possibile, legati al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Confido che i malfattori saranno presto assicurati alla giustizia».