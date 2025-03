Eboli stretta nella morsa della delinquenza: ladri in azione nel centro storico

Avevano steso al sole gli indumenti di famiglia quando si sono accorti che gli stessi erano stati rubati. Visionate le registrazioni delle telecamere private l’arcano è stato immediatamente chiarito: si è trattato di un furto e a quanto pare l’autore sarebbe la stessa persona che si è resa protagonista dello scippo al Bar.

Allarme tra i residenti

Non è la prima che episodi simili si registrano nel centro storico di Eboli e questa volta la situazione però sembra essere sfuggita al controllo. La notizia relativa al furto di indumenti stesi al sole ad asciugare arriva in coda al post social con la video denuncia del gestore del bar Volume di piazza della Repubblica immediatamente dopo lo scippo di un borsello ad un uomo seduto al tavolino. Stando a quanto si nota dalle immagini private di videosorveglianza ad agire sarebbe stata la stessa persona.

L’amaro sfogo di un professionista ebolitano

“Non solo le attività commerciali sono bersagliate, ma anche nuclei familiari, oggi lo stesso individuo ha rubato, e non è la prima volta, abbigliamento messo ad asciugare nel centro storico …sono cani sciolti senza guinzaglio fanno quello che vogliono e come vogliono”. Lo sfogo amaro del professionista ebolitano la dice lunga sullo stato di emergenza che si vive in città.

Falsi tecnici si aggirano nel centro storico

È delle ore scorse, inoltre, la notizia che vorrebbe almeno tre persone con distintivi e tesserini aggirarsi per le abitazioni di Magna Grecia e largo San Giacomo intente ad avvicinare anziani che vivono da soli, spacciandosi per dipendenti di una fantomatica società di gestione utenze domestiche. Un uomo che si è insospettito ha messo i tre in fuga e lanciato l’allarme. Diverse sarebbero le segnalazioni raccolte. Le forze dell’ordine sono a lavoro.