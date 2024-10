Eboli: al via la riqualificazione degli alloggi di Via Gonzaga, Viale Amendola e Piazza Carlo Levi

Dopo l’incontro pubblico di sabato scorso, ad Eboli, presso di palazzo di città, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazione del quartiere degli alloggi ex IACP compresi tra Via Gonzaga e il Viale Amendola e la rifunzionalizzazione di Piazza Carlo Levi. L’incontro, fortemente voluto dall’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Salvatore Marisei, è stato l’occasione per presentare il progetto ai residenti del quartiere e accogliere suggerimenti prima della sua definitiva approvazione e dell’avvio della gara d’appalto.

Il progetto, prevede una riqualificazione complessiva del quartiere ed il ridisegno di piazza Carlo Levi dove nascerà un nuovo parco giochi.

La dichiarazione

«È stato un momento importante di ascolto dei cittadini – ha dichiarato l’Assessore – le osservazioni presentate, infatti, sono state in gran parte condivise e saranno oggetto di ‘migliorie’ richieste in fase di gara alle ditte offerenti. Particolarmente interessanti le proposte per aumentare la sicurezza con l’installazione di ulteriori telecamere, l’aumento dei punti luce ed una riorganizzazione degli spazi verdi».

Il progetto

Il progetto prevede il rifacimento di tutti i marciapiedi e la sistemazione della viabilità, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, il ridisegno delle aiuole con il riordino di tutti i parcheggi, che aumenteranno di circa 10 unità rispetto ai circa sessanta presenti, il potenziamento della pubblica illuminazione. Nel complesso migliorerà l’accessibilità e la circolazione veicolare, senza costituire pericolo per i pedoni, e la vivibilità di tutto il quartiere che avrà anche un importante infrastruttura per il tempo libero nella vicina piazza Carlo Levi.

Gli interventi

In piazza Carlo Levi, grazie alla sistemazione del verde esistente, oggi poco fruibile, nascerà un nuovo parco giochi, eliminando tutte le zone d’ombra. Nuovi punti luce e telecamere garantiranno una maggiore sicurezza, specie nelle ore serali e notturne. Nel complesso, l’opera costerà poco più di 630mila euro, con un cronoprogramma dei lavori di circa sei mesi.

«Con questo intervento continua il programma di rigenerazione complessivo della città di Eboli, questa volta con un occhio particolare al decoro del centro cittadino e alle esigenze dei più piccoli che avranno un nuovo parco giochi all’ingresso del viale Amendola – dichiara il Sindaco Mario Conte – Aumentare gli spazi fruibili e sicuri per i bambini e le famiglie è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione».