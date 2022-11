Eboli, Via Gonzaga torna al centro della notizia: questa volta per lavori di manutenzione

Alcuni lavori di riqualificazione stradale interesseranno, a partire dalle prossime ore, diverse arterie stradali ebolitane. E si parte da via Generale Gonzaga con il rifacimento dell’asfalto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.

“Il lieve rinvio è stato necessario per consentire che la pioggia dei giorni scorsi venisse assorbita e non pregiudicasse i lavori – si legge nella nota stampa di Palazzo di Città – Si ricorda ai cittadini che durante l’esecuzione dell’opera è interdetto il transito, la sosta e la fermata dei veicoli sui due lati della carreggiata. Naturalmente è consentito il transito ai residenti e ai veicoli di emergenza e soccorso.”

Ecco le vie interessate dai lavori di manutenzione

Il divieto vale dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00. I lavori interesseranno tutta Via Gonzaga e poi proseguiranno lungo via Ludovico Ludovici, via Gian Battista Vignola (dall’incrocio con via Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Matteo Ripa) e via 4 Giornate di Napoli.

“Anche in tali strade, durante lo svolgimento dei lavori di rifacimento del manto stradale, verranno interdette transito, sosta e fermata.

Per limitare al massimo i disagi alla cittadinanza il divieto permarrà il tempo strettamente necessario all’ultimazione dell’opera”.