Lavori sulla Ss18, la mappa dei disagi

Cantiere aperto sulla statale e possibili disagi per gli automobilisti. Hanno preso il via questa settimana, infatti, alcuni lavori sulla SS18, nel territorio dei comuni di Battipaglia, Eboli e Capaccio Paestum. Si tratta di opere di manutenzione che avranno un costo di circa 3,6 milioni di euro.

Lavori sulla SS18: le opere

Nello specifico i lavori interesseranno il tratto compreso tra il km 76,8000 e il km 90,000 della SS18. Si tratta di opere di nuova pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale. Quasi 14 chilometri dell’importante arteria che verranno rimessi a nuovo. La manutenzione garantirà anche opere sugli argini laterali, sulle opere idrauliche e sulla segnaletica orizzontale.

I disagi

I lavori e i possibili disagi sulla SS18 proseguiranno per tutto il mese di novembre. A tale scopo, proprio per evitare problemi al traffico che notevole si registra su questa arteria, gli operai opereranno in orario notturno.

Sarà istituito il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata in corrispondenza delle rotatorie.

La statale Tirrenia Inferiore è una delle più importanti arterie del Meridione. Essa nasce in provincia di Napoli ed arriva fino a Reggio Calabria. Il tratto compreso tra Agropoli, Capaccio Paestum e Battipaglia è uno dei più trafficati della SS18, ecco perché i lavori rischiano di determinare notevole disagi.