Eboli: aggiudicati i lavori a rione della Pace. Ecco i dettagli

Al termine della procedura di gara, gestita dalla Cuc Sele Picentini per conto del Comune di Eboli, è stato aggiudicato l’appalto congiunto del servizio di progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di rigenerazione urbana – manutenzione del rione paterno – I lotto Rione della Pace.

Cinque offerte pervenute

L’aggiudica diverrà efficace al termine della verifica dei requisiti della ditta affidataria, come prevede la legge. L’importo a base d’asta era di € 617.385,09 (oltre I.V.A.), oltre ad €24.129,11 (oltre I.V.A.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Cinque le offerte pervenute alla Centrale Unica di Committenza.



Aggiudicataria dell’appalto è risultata: SO.GE.PAV SRL – via J. Sannazzaro n. 36 – 84014 Nocera Inferiore (Sa) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,877 punti. La ditta ha offerto un ribasso del 17,910% in tal modo riducendo l’importo di aggiudicazione ad € 506.811,42 oltre oneri della sicurezza.

Il progetto: i dettagli

Il progetto, che rientra nella più ampia programmazione di rigenerazione urbana portata avanti dall’Amministrazione comunale grazie al lavoro certosino dell’Assessore all’Urbanistica Salvatore Marisei, si inserisce anche nel quadro del redigendo nuovo Puc.

I lavori previsti cambieranno in sintesi il volto del Rione con la predisposizione di una nuova illuminazione, di isole pedonali, il completo ridisegno della viabilità e della sosta, nuovo verde urbano, un parco giochi per i più piccoli, nonché attrezzature per lo sport e il tempo libero a disposizione di tutti i residenti.

I tempi previsti per la verifica dei requisiti, la stipula del contratto e l’apertura del cantiere sono di circa 90 giorni. Entro la fine dell’anno, dunque, salvo imprevisti, i lavori potranno prendere il via.

Le dichiarazioni

«Siamo prossimi all’apertura di un altro cantiere – ha dichiarato l’assessore Marisei – molto atteso in Città, mentre prosegue spedito l’iter per l’appalto dei lavori al Rione Pescara. Altre importanti novità sono maturate in queste ore per gli edifici scolastici».