Cilento: manca parco giochi, Comune pronto ad acquisire terreno per realizzarlo

La giunta di San Mauro la Bruca, presieduta da sindaco Nazario Ricco, si è attivata per acquisire un terreno, che servirà per la costruzione di un parco giochi comunale. Il borgo si è infatti da tempo attivato per trovare i fondi atti a sopperire a tale mancanza.

Per l’acquisto sarà necessaria una perizia di valutazione, il terreno designato potrebbe essere un immobile sito in Via delle Grazie, attualmente di proprietà della curia.

Il parere favorevole

Il comune si è mosso con grande celerità consultando un tecnico per le valutazioni del caso. Il parere favorevole riguardo l’acquisizione succitato terreno è già stato espresso. Dunque, presto avverrà l’acquisizione e la progettazione. L’obiettivo è quello di regalare ai bambini della comunità il parco giochi nel più breve tempo possibile.

L’approfondimento: il parco giochi e l’educazione

Il parco giochi non è solo un “posto” dedicato in modo specifico al divertimento del bambino, un mondo in cui il bambino può divertirsi, bensì risulta fondamentale per l’educazione. Il territorio, ossia l’ambiente in cui il pargolo agisce e cresce, riveste una notevole importanza per lo sviluppo fisico e cognitivo. Il gioco , infatti, è uno dei motori essenziali per la crescita cognitiva non solo nell’uomo, ma in tutti i primati: il bambino giocando non solo esprime la propria creatività, ma impara a seguire delle regole per interfacciarsi all’altro. Il parco giochi, dunque, diventa un piccolo mondo protetto nel quale il bambino può esprimersi in sicurezza.