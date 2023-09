Ampliamento Pubblica illuminazione: nuovo intervento in via Feudo La Pila a Capaccio

Un’altra zona di Capaccio Paestum, via Feudo La Pila, sarà raggiunta dalla pubblica illuminazione. Sono 34 i corpi luminosi che illumineranno la strada: si tratta del penultimo intervento rientrante nel vasto programma di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, 1° lotto funzionale. L’accensione dei corpi luminosi di via Feudo la Pila si terrà domenica 17 settembre alle ore 19.30.

I dettagli

Più precisamente, il programma in corso, per l’importo di 1 milione di euro, consiste nella realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, costituiti da pali con copri illuminanti a tecnologia LED, dislocati in diverse zone del territorio. Le zone interessate dai lavori del 1° lotto funzionale si trovano nelle località Laura, Capaccio Scalo, Gromola, Feudo, Chiorbo, Licinella e Spinazzo.

Oltre 40 i tratti stradali interessati

I tratti stradali oggetto di adeguamento, ampliamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione sono oltre 40. L’intervento di via feudo La Pila segue quelli più recenti consegnati tra la fine di luglio e l’inizio di agosto in diversi tratti stradali delle località Laura e Licinella, in tratti stradali ricadenti nelle località Spinazzo e Chiorbo nonché le vie Giolitti e Salvemini di Capaccio Scalo.