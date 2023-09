Eboli: 25 anni per la posa in opera della statua di San Pio da Pietrelcina, comunità in festa

Venticinque anni di amicizia e impegno per comunità, di iniziative, di progetti e di impegno civico e così questa sera in occasione dell’anniversario della posa in opera della statua di San Pio da Pietrelcina la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo e l’Associazione Scooteristi organizzano una fiaccolata in onore del Santo di Pietrelcina. Un momento di comunità e preghiera.

Il programma

Questa sera, 22 settembre, alle ore 19,00: Santa Messa officiata da don Alfonso Raimo, parroco di San Bartolomeo Apostolo. A seguire alle ore 19,45 inizio fiaccolata tra le stradine del rione limitrofe alla parrocchia. Benedizione conclusiva da parte del parroco don Alfonso Raimo. “Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno resero possibile la venerazione del Santo nella nostra città. A chi lo ha voluto ormai venticinque anni fa a chi si è impegnato successivamente, a chi ancora oggi si prende cura dello spazio a verde pubblico realizzato accanto alla statua”, dice emozionato il presidente dell’Associazione Scooteristi Carlo Lamberti che insieme allo storico presidente Vito Ciccarone, continua a perseguire con impegno e dedizione un progetto di coinvolgimento e partecipazione attiva.

Emozione in Città

“Un ringraziamento particolare a tutti gli amici che hanno sostenuto questo progetto e che non ci sono più, a chi insieme a noi ancora continua a tenere viva la memoria di questo luogo che ormai è un punto di riferimento per nella nostra comunità”.