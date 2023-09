Eboli: “A Nuttata”, Tradizione, Cibo, Cultura e Musica

Un evento in Città che rievoca la tradizione della “nottata di San Cosimo” e coniuga il buon cibo, la cultura e la musica. Un appuntamento, organizzato in collaborazione tra il Forum dei Giovani di Eboli e l’Amministrazione comunale che intende coniugare il momento religioso della celebrazione per i Santi Medici Cosma e Damiano con quello più squisitamente ludico –ricreativo. Si terrà venerdì 22 settembre alle ore 10,00 nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “A Nuttata”.

Il programma

Il prossimo 26 settembre, la serata comincerà alle 19,00 con una presentazione a cura del Forum della vita dei Santi Medici protettori di Eboli. Alle ore 20,00, invece, è previsto il concerto della band Disco Inferno che presenterà musica dal vivo degli anni 70 -80 e 90, a seguire il Dj Set cura di “JOE C”. Così, “sotto il mantello rosso” dei Santi Medici Piazza della Repubblica diverrà il luogo di incontro, nella serata del 26 settembre, degli ebolitani di tutte le età.

L’evento si concluderà con uno spettacolo pirotecnico “silenzioso” nel pieno rispetto dei residenti e degli animali da compagnia.