E’ originario di Omignano Scalo il nuovo presidente della Ternana

E’ Nicola Guidi, originario di Omignano Scalo, il nuovo presidente della Ternana.

L’imprenditore è socio unico di Pharmaguida, azienda attiva nel campo farmaceutico e avente sede a Pollica.

La Ternana attualmente milita in serie B ed è stata ceduta dall’ex presidente Bandecchi, dopo che quest’ultimo è stato eletto sindaco di Terni.

Chi è Nicola Guida

L’imprenditore è nato nel 1973 ad Agropoli, ma la sua famiglia è di origine omignanese. Nel 2004 ha fondato Pharmaguida, azienda che si occupa maggiormente di prodotti rivolti alla ginecologia e alla pediatria.

Guida è un uomo di sport ha partecipato in qualità di pilota a diverse competizioni di motorsport, in particolare kermesse rallystiche e di endurance.

La visita allo stadio e l’organigramma societario

Ancora non è stato reso noto l’organigramma societario, non si sa se il neo-presidente vorrà cambiare i vertici dirigenziali del club o se si orienterà verso una scelta conservativa. Alcuni rumors parlano del coinvolgimento di Massimo Ferrero (ex presidente della Sampdoria) nel pacchetto azionario.

La sola certezza al momento è il ritorno in panchina dell’esperto tecnico Andreazzoli. Guida ha visitato lo stadio Liberati nella giornata di ieri, ma non ha reso molte dichiarazioni, ha semplicemente ringraziato il sindaco Bandecchi per aver lasciato la squadra in stato di salute finanziaria.

Lo svecchiamento della rosa sarà uno dei primi rebus che la nuova società dovrà affrontare.