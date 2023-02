Due finanzieri valdianesi fuori servizio intervengono su un grave incidente stradale. Fondamentale il loro operato

Fondamentale intervento, su un grave incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri nel potentino, da parte di due finanzieri del Vallo di Diano in servizio presso la sezione di P. G. della procura di Potenza alle dipendenze del procuratore capo di Potenza, Giuseppe Curcio.

Si tratta del Maresciallo capo Michele Manzolillo di Teggiano e dell’Appuntato, Marco Paladino, di Sala Consilina.

L’intervento

I due finanzieri valdianesi con prontezza e professionalità hanno prestato primo soccorso alle vittime di un incidente stradale che si è verificato in contrada Isca di Satriano di Lucania.

Il Maresciallo Manzolillo e l’Appuntato Paladino, stavano facendo ritorno nel Vallo di Diano, erano quindi fuori servizio, quando si sono trovati dinanzi al grave incidente automobilistico. I due Finanzieri dopo essersi accertati delle condizioni degli automobilisti hanno allertato il 118 e contestualmente prestato soccorso alle due persone coinvolte: hanno tenuto vigile il ferito più grave e hanno provveduto a far sedere nella propria autovettura l’altro ferito, che poi hanno scoperto fosse un giocatore del Picerno calcio.

Oltre a questo, i due militari delle Fiamme Gialle, hanno curato la viabilità del traffico fino all’arrivo dei Carabinieri e delle ambulanze.

Il loro intervento è stato di fondamentale aiuto per le persone coinvolte nel sinistro ma anche per la gestione della viabilità e per evitare l’insorgenza di altre problematiche connesse al sinistro stradale.