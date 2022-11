Gelbison: termina senza reti l’intreccio con il Picerno

Nel quindicesimo turno del girone C di Serie C la Gelbison era di scena in casa contro il Picerno. Al “Torre” di Pagani termina a reti bianche una sfida che vede cilentani e lucani dividersi equamente la posta in palio. I vallesi salgono cosi a quota 20 punti che valgono il settimo posto della classifica e mercoledì saranno attesi dalla trasferta sul campo della Viterbese.

Gelbison Picerno: la gara

La prima occasione arriva al 12′ per i rossoblù con Kyeremateng che colpisce il palo andando ad un passo dal vantaggio. Subito dopo De Sena ci prova di testa mandando di poco al lato la palla che termina larga. Nel finale di frazione, dopo diversi minuti avari di emozioni, la Gelbison si procura un rigore per fallo su Gilli. Uliano però non buca Crespi lasciando il parziale inviolato sullo 0-0.

Nella ripresa opportunità in avvio per Kyeremateng che chiama in causa Crespi con Uliano a provarci a distanza di pochi minuti senza fortuna. Il buon momento dei locali vede poi De Sena provarci senza inquadrare però la porta lucana. Gli ospiti ci provano, dal canto loro, ma D’Agostino è chiamato ad interventi di ordinaria amministrazione. Dopo quattro minuti di recupero termina cosi 0-0 con la squadra di mister De Sanzo e quella di mister Longo a portare a casa un punto a testa.



Il tabellino

Gelbison (3-5-2): D’Agostino, Loreto, Cargnelutti, Gilli; Nunziante, Uliano (54′ Graziani), Papa, Fornito, Onda; Kyeremateng (75′ Sane), De Sena (75′ Sorrentino). A disposizione: Vitale, Cannizzaro; Bonalumi, Marong, Mesisca, Paoloni; Citarella, Foresta, Savini; Correnti. Allenatore: Fabio De Sanzo.

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella (57′ Pagliai), Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristofaro (79′ D’Angelo), Reginaldo (68′ Kouda), Esposito (68′ Golfo); Diop. A disposizione: Albertazzi; Allegretto, Monti, Setola; Liurni, Santarcangelo. Allenatore: Longo.

Ammoniti: Nunziante, De Ciancio, Graziani, Gilli.

Arbitro: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza; (D’Ascanio- Bianchi)