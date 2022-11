Catanzaro-Gelbison: Iemmello regala i tre punti ai calabresi

Cade a Catanzaro nel quattordicesimo turno di campionato la Gelbison che nel girone C di Serie C resta comunque settima a quota 19 punti. I rossoblù di mister De Sanzo proveranno a rifarsi domenica prossima in casa con il Picerno.

Catanzaro-Gelbison: la gara

Sotto la pioggia del “Ceravolo” sono i padroni di casa di mister Vivarini a ottenere l’intera posta in palio. Su un campo pesante primo squillo per la Gelbison con Verna al 10′ ma la palla termina alta. Il risultato si sblocca al ventiduesimo quando Vandeputte serve Iemmello bravo nel dribbling e nel tiro che vale il momentaneo 1-0. Al 25′ si rivedono gli ospiti con Fornito che chiama in causa Fulignati mentre alla mezzora è Kyeremateng a chiamare in causa nuovamente il portiere calabrese. Su l finale di frazione indecisione difensiva dei cilentani che offrono a Curcio la possibilità, vanificata, del raddoppio.

Nella ripresa al 14′ è però Biasci a segnare il 2-0 che mette alle spalle di D’Agostino per la gioia dei tifosi locali.

Al 20′ ancora Iemmello tenta lo scavetto che trova attento però D’Agostino. Dopo meno di dieci minuti il terreno di gioco beffa il numero uno dei rossoblù che vede rotolare il rete un tiro non irresistibile di Iemmello che trova la personale doppietta che chiude la contesa sul 3-0.

Il tabellino

CATANZARO-GELBISON 3-0

Marcatori: 22′ Iemmello 14’st Biasci 29’st Iemmello

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm (34’st Tentardini), Verna, Ghion (34’st Pontisso), Sounas (15’pt Biasci), Vandeputte; Curcio (15’st Bombagi), Iemmello (34’st Cinelli). A disp. Rizzuto, Sala, Fazio, Mulè, Welbeck, Katseris, Maltese. All. Vivarini.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Gilli (8’st Bonafumi), Cargnelutti, Loreto; Nunziante (19’st Correnti), Papa (19’st Savini), Uliano (30’st Citarella), Fornito, Graziani; De Sena, Kyeremateng (30’st Sorrentino). A disp. Vitale, Marong, Mesisca, Foresta, Paoloni. All. De Sanzo.

Arbitro: Matteo Cento