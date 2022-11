Gelbison: De Sena spinge i rossoblù contro la Turris

Torna il sorriso, dopo la sconfitta di Pescara, in casa Gelbison impegnata oggi nel derby campano con la Turris. La gara valida per il tredicesimo turno di Serie C termina 1-0 con il gol partita allo stadio Torre di Pagani firmato da De Sena che consegna l’intera posta in palio ai ragazzi di mister De Sanzo. I rossoblù salgono a quota 19 punti al quinto posto della classifica.



Gelbison-Turris; la gara

La prima occasione della gara è per i padroni di casa che ci provano al 3’ di testa con Citarella. Al quarto d’ora e al 20′ doppia occasione per Leonetti che su piazzato e dalla distanza non trova la porta. Al 25’ non va meglio ad Uliano sul fronte opposto con la prima frazione che termina senza particolari occasioni senza reti. Da annotare le conclusioni di Ardizzone per gli ospiti di mister Di Michele e Nunziante e Kyeremateng per i cilentani.

Nella ripresa tentativi vallesi con De Sena e Cargnelutti dalla distanza e con Loreto, dall’interno dell’area, su una bella punizione di Fornito. Al 59’ però si sblocca il match con la rete che decide la sfida: Uliano serve De Sena che batte Perina per il vantaggio rossoblù con Kyeremateng poco dopo a mancare di poco il raddoppio. La risposta della Turris è affidata a Giannone con Gilli sul fronte opposto ad impegnare Perina. Termina cosi 1-0 con la Gelbison che porta a casa l’intera posta in palio.

Il tabellino

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Citarella (65′ Savini), Uliano, Fornito (84′ Sane), Graziani; Kyeremateng (67′ Sorrentino), De Sena (84′ Bonalumi). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mesisca, Papa, Paoloni, Foresta. Allenatore: De Sanzo

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore; Boccia (85′ Ercolano), Haoudi (29′ Finardi), Ardizzone (68′ Giannone), Gallo, Contessa (85′ Longo); Leonetti, Maniero (68′ Santaniello). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Acquadro, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino. Allenatore: Di Michele

Arbitro: Leone di Barletta Marcatori: 58′ De Sena

Ammoniti: Cargnelutti, Savini.