Due eventi a Roccadaspide e Salerno per il campione di Basket in Carrozzina, Francesco Minella

Roccadaspide e Salerno accolgono e celebrano i traguardi sportivi di Francesco Minella, componente della Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina. Minella, classe 1983, originario della frazione Fonte di Roccadaspide, ha preso parte ai Campionati del Mondo con la squadra di serie A, Amicacci Abruzzo. Nella cittadina abruzzese di Giulianova, dove si è trasferito da alcuni anni, è rientrato a far parte del team Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. A Ciccio, così lo chiamano gli abitanti di Roccadaspide città in cui è tanto stimato per il suo carattere forte, positivo e socievole, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, conferirà un pubblico encomio per meriti sportivi il prossimo 5 dicembre, alle ore 12:00.

La cerimonia

La cerimonia si terrà presso la sede municipale di Roccadaspide. Il 7 dicembre, invece, alle ore 9:30, Minella sarà ospite della Provincia di Salerno dove parteciperà all’evento denominato “Vedrai Oltre – Storia e strada di Francesco “Ciccio” Minella, da Roccadaspide ai Mondiali di Basket in Carrozzina a Dubai”. Per l’occasione interverranno Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno; Pasquale Sorrentino, Consigliere della Provincia di Salerno; Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide e Vincenzo Spinelli, direttore sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. A coordinare i lavori sarà il giornalista Peppe Iannicelli. Ad intervenire anche la dirigente del Liceo Alfano I di Salerno, Elisabetta Barone e gli studenti.

Fonte di ispirazione per tanti giovani

Interverranno anche gli studenti del Liceo Alfano I di Salerno. L’evento è stato promosso dalle Consulte Sport e Turismo della Provincia di Salerno. La storia di Francesco è fonte di ispirazione per tante persone, lo sportivo, infatti, grazie alla sua vitalità e al suo ottimismo innato, anche in seguito all’incidente che lo ha costretto ad utilizzare la sedia a rotelle, non si è mai arreso e ha insegnato a tutti che i limiti non esistono.