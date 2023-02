Dramma sulla Statale, 47enne in bici investita e uccisa

Ennesimo incidente stradale con protagonista un ciclista sulla SS18. È accaduto a Capaccio Paestum questa mattina intorno alle 7. Una donna di 47 anni è stata travolta e uccisa mentre viaggiava in bicicletta. Stando alle prime ricostruzioni la malcapitata è stata investita da un furgone guidato da un uomo originario di Vallo della Lucania, nei pressi dello svincolo per il Capoluogo.

Donna investita e uccisa, la dinamica

Da comprendere la dinamica del sinistro. Pare che la vittima, una donna di origine rumena, si stesse recando a lavoro. Forse a causa anche della ridotta visibilità dovuta alla foschia presente intorno alle 7 sulla strada statale 18, l’autista l’ha colpita in pieno.

Immediatamente si è fermato per prestare i primi soccorsi ed ha fatto scattare l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Le indagini

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello. Il magistrato di turno ha disposto l’esame esterno sul corpo della 47enne. Disagi sono stati segnalati al traffico durante i soccorsi e i rilievi con rallentamenti in entrambe le direzioni.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo incidente stradale con vittima un ciclista. Negli ultimi anni diversi episodi sulla Statale 18, proprio nel territorio di Capaccio Paestum.