Dramma della solitudine a Sapri, anziana trovata senza vita in casa

Dramma della solitudine a Sapri. Una donna di 80 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione sita sul lungomare della città della Spigolatrice. Ad allertare i soccorsi è stato il giornalaio che ogni settimana le portava a casa dei giornali. Solitamente l’anziana lasciava un bigliettino sotto lo zerbino di casa con l’elenco delle riviste e dei giornali che avrebbe voluto leggere e i soldi necessari ad acquistarli.

La tragedia

Questa mattina il negoziante, non avendo trovato il bigliettino si è insospettito. Ha provato a contattare l’anziana che vive sola in casa ma non ha avuto risposta e così ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto prontamente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino e i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, guidati dal caposquadra Umberto Esposito.

I soccorsi

I soccorritori sono riusciti ad accedere nell’appartamento dopo aver forzato la porta, trovando l’anziana senza vita sul divano di casa. Dopo l’esame esterno del corpo da parte del medico legale è stato appurato che il decesso è avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto che non le ha lasciato scampo. La morte risalirebbe alla serata di ieri.

Sul luogo della tragedia erano presenti anche gli uomini della polizia municipale di Sapri. Le forze dell’ordine stanno ora allertando i familiari dell’anziana.