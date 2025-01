Dorsale Aulettese, manutenzione del Ponte “Massavetere”: chiusura prolungata per la SS19 Ter

Fino al 7 marzo, è prorogata la chiusura al traffico della SS19ter “Dorsale Aulettese” a causa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte Massa Vetere al km 9.

La comunicazione Anas

L’Anas ha comunicato che l’intera carreggiata sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sono stati previsti percorsi alternativi: per i veicoli di lunghezza inferiore a 10 metri, la viabilità alternativa seguirà la SS19 e la SR94a, mentre i veicoli di lunghezza superiore dovranno utilizzare l’Autostrada A2 del “Mediterraneo”.

I disagi

Il provvedimento che sembra si sia reso necessario per delle problematiche riscontrate durante le lavorazioni ha suscitato sui social l’indignazione dei cittadini della zona. Ricordiamo che la riapertura era prevista nelle prossime ore, per la fine del mese di gennaio. In molti si chiedono se questa proroga avrà un ulteriore slittamento e se finalmente il ponte verrà riaperto. I disagi per i cittadini sono diversi, ma è anche vero che le lavorazioni procedono in modo spedito e che purtroppo gli inconvenienti tecnici hanno creato delle proroghe.