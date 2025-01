La Sita toglie le fermate lungo la “Dorsale aulettese”. Il consigliere comunale Addesso scrive alla Regione: “Intervenga con Anas”

Antonio Addesso, consigliere comunale del comune di Auletta, ha scritto una lettera in merito alla decisione della Sita trasporti di togliere delle fermate, come richiesto dalla proprietaria della strada, ovvero Anas Spa, sull’arteria in quanto non conformi al regolamento del codice della strada lungo la Dorsale Aulettese tra Auletta e Buccino.

I dettagli

Come spiegato dall’azienda di trasporti lungo il tratto di strada “mancano piazzole di fermata completate da un marciapiede o apposita isola rialzata opportunamente attrezzati per la sosta dei passeggeri”. “Tenuto conto che la realizzazione dei golfi per le fermate dell’autobus sono di competenza regionale che con apposita istanza deve chiedere autorizzazione alla costruzione all’ente proprietaria della strada. Tenuto conto del grave ed improvviso disagio alla popolazione che già soffre la carenza di servizi essendo “aree interne” e bisognose di maggiori attenzioni come ormai risaputo che si lotta tra denatalità strutturale e calo migratorio. Chiede alla Regione Campania di progettare adeguate aree di fermata Bus ma nell’immediato, una rapida soluzione del problema, consigliandole di istituire una fermata provvisoria adeguando l’area di sosta sulla strada al km 4+400 (davanti l’hotel Miramonti) o valutando anche di utilizzare la stazione di servizio carburanti al km 4+848”.