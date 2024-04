Dopo Pasquetta l’area di Trentova – Tresino invasa da rifiuti: «Servono controlli e manutenzione»

L’area di Trentova – Tresino, ad Agropoli, invasa da rifiuti dopo Pasquetta. Nel lunedì dell’Angelo, infatti, in tanti hanno scelto di immergersi nel verde incontaminato dell’oasi naturalistica per trascorrere qualche ora di relax. Peccato che non tutti abbiano portato via i residui del pic nic.

Rifiuti abbandonati: la denuncia sui social

Così nei giorni scorsi, quando qualcuno ha scelto di fare una passeggiata lungo i sentieri, ha scoperto che nelle aree attrezzate – già sottoposte al degrado provocato dall’assenza di manutenzione – erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere.

Piatti, bicchieri e bottiglie di plastica giacevano a terra, così come taniche di vino ed altri residui della gita fuori porta di qualche balordo.

Ma non solo: l’inciviltà si è consumata anche contro alcune panchine in legno e staccionate che sono state danneggiate. Le foto pubblicate sul web hanno provocato rabbia e indignazione.

La richiesta di interventi

Se da palazzo di città hanno assicurato interventi di pulizia resta lo sdegno dei cittadini per quanto accaduto.

Non solo: da tempo si chiedono opere di manutenzione e controllo per l’area di Trentova – Tresino. Tra i primi atti dell’amministrazione Mutalipassi, infatti, ci fu quello di non rinnovare l’accordo con l’associazione che per anni ha garantito interventi nell’area facendola divenire un fiore all’occhiello della città, punto di riferimento per il turismo escursionistico.

Ad oggi, nonostante le buone intenzioni si è visto poco di concreto.