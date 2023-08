Dopo l’atto vandalico, montato il nuovo canestro nell’area esterna al Palazingaro di Sala Consilina

Come promesso da un anonimo donatore è stato donato un nuovo canestro per il campetto da basket esterno al Palazingaro di Sala Consilina, unico posto nelle cittadina dove poter giocare per gli appassionati della palla a spicchi. Diversi giorni fa la società Polisportiva Pallacanestro ne aveva montato uno per dare la possibilità ai tanti ragazzi e ragazze del posto che amano il basket di poter continuare a farlo. A pochi giorni dall’installazione, l’amara scoperta: il canestro era stato completamente divelto tra l’incredulità e l’amarezza di tanti.

La donazione da parte di un anonimo cittadino

Ma nel giro di poche ore, da quando si era diffusa la notizia dell’atto vandalico, sono state diverse le persone che si erano rese disponibili a dare una mano per ripararlo. Un anonimo donato ha poi informato la società di aver provveduto ad ordinare un canestro nuovo presso un negozio del posto e di ritirarlo appena possibile.

Immediata la nuova installazione

E così è stato: nella giornata di ieri è stato installato il nuovo canestro nell’area esterna del Palazingaro di Sala Consilina. Da subito, palla, in mano è stata organizzata una partita di pallacanestro tra la gioia dei ragazzi e delle ragazze e della società che aveva avuto l’idea.