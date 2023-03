“Dopo di noi”, al via le selezioni di progetti nel Comune di Castellabate per persona con disabilità

L’Ambito territoriale S8 ha lanciato un avviso per la selezione di progetti personalizzati finalizzati a sostenere le persone con disabilità grave o invalidità che necessitano di un supporto a lungo termine e che vivono in situazione di fragilità familiare.

Ecco il progetto

Il programma “Dopo di noi” prevede la realizzazione di progetti individualizzati per garantire un futuro dignitoso ai soggetti interessati, con l’obiettivo di creare percorsi personalizzati in grado di soddisfare le loro specifiche esigenze e di offrire una continuità assistenziale anche dopo la scomparsa dei genitori o dei caregiver.

I beneficiari

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati di età compresa tra i 18 e i 64 anni in possesso di certificazione di disabilità grave o di invalidità con beneficio dell’indennità di accompagnamento. Questi possono presentare un’istanza di accesso al contributo presso l’Ambito territoriale S8.

Il contributo verrà erogato a favore delle persone con disabilità grave o invalidità che vivono in situazione di fragilità familiare e che non hanno accesso a risorse adeguate per garantire un futuro dignitoso. Il finanziamento coprirà le spese necessarie per la realizzazione del progetto individualizzato, come ad esempio l’acquisto o l’affitto di un’abitazione, la formazione professionale, l’inserimento lavorativo, l’assistenza sanitaria e l’accompagnamento sociale.

Le finalità

L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità grave o invalidità, offrendo loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e di vivere in modo indipendente e dignitoso. Il progetto “Dopo di noi” rappresenta una grande opportunità per tutte le persone con disabilità grave o invalidità che desiderano costruire un futuro sostenibile e duraturo.