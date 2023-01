“Dopo di noi”, fondi PNRR per l’assistenza alle persone con disabilità

Fondi per l’assistenza ai disabili. Le risorse Pnrr vanno a finanziare anche questo genere di servizi. Il Comune di Caggiano è tra i beneficiari. L’Ente valdianese ha ottenuto infatti un finanziamento di circa 500mila euro.

“Dopo di noi”. Il progetto di Caggiano

Le risorse garantiranno la realizzazione del progetto “Dopo di noi”. Esso permetterà l’assistenza alle persone disabili dopo la perdita dei genitori. Un importante servizio per le fasce deboli della popolazione.

A spiegare il progetto è il sindaco Modesto Lamattina. “Si tratta – ha detto il primo cittadino – di una iniziativa che permetterà di garantire l’assistenza a chi è affetto da disabilità quando perderà entrambi i genitori e non avrà nessun familiare che potrà prendersi cura di lui, con il finanziamento adegueremo i locali del centro Colibrì per far si che possano essere adatti ad ospitare queste persone”.

I fondi PNRR

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stanziate risorse anche per l’ambito sociale. Circa 500milioni, Tra queste quello di realizzare di una “Rete diffusa Dopo di Noi”.