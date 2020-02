Roccadaspide, “Dopo di noi”: al via costituzione rete territoriale disabilità

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione della rete territoriale in tema di disabilità e per il supporto al percorso di costruzione dei progetti personalizzati individuali per il programma regionale “Dopo di noi”.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



L’Ambito territoriale sociale S7, coordinato dalla responsabile dell’Ufficio di Piano Fulvia Galardo, al fine di agevolare l’adesione degli aventi diritto all’avviso pubblico emanato dalla Regione Campania, intende costituire una Rete territoriale per la qualità della vita delle persone in tema di disabilità, composta da soggetti qualificati e con esperienza documentatanell’applicazione della classificazione ICF dell’OMS, in grado di fornire un valido supporto alla persona con disabilità grave priva del sostegno familiare, nella stesura del progetto individuale “Dopo di noi” (co-progettazione) per l’accesso al beneficio economico.

I soggetti rispondenti all’avviso saranno chiamati a far parte dei tavoli tematici permanenti per la concentrazione della programmazione di zona. L’attività non sarà retribuita e l’avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE INTERESSE

Sono invitati a partecipare tutti i soggetti che: abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d’intervento pertinente con l’oggetto della procedura di cui trattasi; siano iscritti agli albi e registri pubblici appositi previsti dalla normativa nazionale e regionale (per le associazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale di nuova costituzione si farà riferimento alla nuova riforma del terzo settore e al relativo codice del terzo settore); siano storicamente attivi sul territorio dell’Ambito; siano disponibili ad offrire sostegno alla persona con disabilità, nel percorso di costruzione del Progetto di Vita individuale per il “Durante e Dopo di Noi”.

MODALITA’ DI ADESIONE

L’istanza di adesione, redatta utilizzando il modello apposito, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di documento di identità in corso di validità, deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it . Il termine di presentazione della domanda è fissato, in prima istanza, entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso. Successivamente, sarà sempre possibile presentare richiesta di adesione alla rete territoriale permanente in tema di disabilità e l’elenco rimarrà aperto e aggiornabile.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L’avviso è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Roccadaspide, www.comune.roccadaspide.sa.it e sul sito del Piano di Zona dell’Ambito S7 www.ambitos7.retedelsociale.it. Per informazioni e chiarimenti tel.: 0828/1994070 – e-mail: pianosocialedizonas07@gmail.com .