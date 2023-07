Dopo 12 anni è finita a Capaccio Paestum la fuga di Hermes Mario Tarigo Giordano

L’82enne ex colonnello dell’esercito uruguaiano, Hermes Mario Tarigo Giordano, è stato arrestato alla fine di giugno dai carabinieri della compagnia di Agropoli. Ieri è stato trasferito a Roma per l’estradizione. Tarigo Giordano è indagato per due omicidi avvenuti nel 1973 durante la dittatura nel Paese sudamericano. Un coinvolgimento nella tortura e la morte di due militanti del Movimento di Liberazione Nazionale – Tupamaros, Walter Arteche e il giovane studente argentino Gerardo Alter, è stato riconosciuto dalle autorità locali.

Chi è Tarigo Giordano

Capitano del battaglione di fanteria “Florida Battalion” durante la dittatura e ufficiale dell’intelligence uruguaiana, Tarigo Giordano era scomparso dalla circolazione nel 2011, quando era stato convocato per il processo sulla morte di Alter in qualità di complice. Durante quel periodo era in viaggio in Europa e aveva fatto perdere le sue tracce.

Arteche e Alter erano stati arrestati il 19 agosto 1973 insieme al militante Jorge Selves, che successivamente ha fornito testimonianze importanti sui soldati responsabili delle torture. Nel mese di ottobre 2011, i militari Arturo Aguerre e Antonio Gomez Grana sono stati processati e hanno ammesso l’esistenza delle torture nel battaglione.

Il fermo

Il 23 giugno 2023, al momento del fermo a Capaccio, Tarigo Giordano era senza documenti. Tuttavia, è stato identificato grazie alle impronte digitali e arrestato in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Salerno.

Le procedure per l’estradizione si sono concluse ieri, quando l’uomo è stato scortato all’aeroporto di Fiumicino, dove è stato preso in consegna da polizia e autorità uruguaiane.