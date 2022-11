Ricercato per un furto commesso nel Cilento: 27enne italiano arrestato in Romania

Avrebbe dovuto scontare una pena residua di due anni. 27enne ricercato in Italia è stato ritrovato in Romania. L’uomo, originario della provincia di Cosenza, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Furto commesso in Cilento: arrestato 27enne

Il provvedimento era conseguente ad un furto aggravato commesso nel territorio del Comune di Torre Orsaia.

Le ricerche si sono concluse lo scorso 20 settembre. La Polizia rumena, infatti, lo ha arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Il 27enne era stato localizzato nella contea di Cluj. I contatti tra le autorità rumene e le forze dell’ordine della compagnia di Cosenza, veicolate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma, hanno permesso di intercettarlo e fermarlo in virtù dell’ordine di carcerazione emesso in Italia.

L’estradizione

Così, dopo l’arresto eseguito in Romania, le autorità dei due paesi hanno avviato le pratiche per l’estradizione. Nei giorni scorsi l’iter si è concluso. L’uomo è stato accompagnato in Italia su un apposito volo.

Giunto allo scalo aereo militari di Roma – Ciampino, per il 27enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Civitavecchia.

Questa non è la prima operazione che vede la collaborazione tra autorità estere e italiane, sotto il coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Roma.