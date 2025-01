Donna scomparsa a Caggiano: ricerche in corso

Sono in corso a Caggiano le ricerche di una donna scomparsa da ieri pomeriggio, intorno alle 15. Si sospetta che possa aver preso un pullman per Eboli, ma non ci sono conferme al riguardo. L’ultima volta che è stata avvistata indossava una sciarpa indaco che le copriva il volto, un giubbotto verde, un cappellino, una busta di plastica e una borsa.

La ricostruzione

La donna ha circa 50 anni. Non è tornata a casa la scorsa notte e i familiari hanno subito lanciato l’allerta. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, con il supporto della protezione civile Gopi onlus, dell’amministrazione comunale e di altri volontari.

L’appello dei familiari

Ci sono segnalazioni che potrebbero indicare un avvistamento su un pullman diretto a Eboli, ma questa non è l’unica pista da esplorare. I familiari invitano chiunque abbia informazioni utili o abbia visto la donna a contattare i Carabinieri o il Comune.