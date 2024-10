Donna scomparsa a Castellabate, proseguono le ricerche: nessuna traccia della 50enne

Proseguono le ricerche per la donna, 50enne, S.N. di nazionalità tedesca, che è scomparsa nel nulla dal pomeriggio di ieri ad Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate. Al momento della scomparsa la donna, senza alcun problema di salute, indossava maglia bianca e pinochietto.

La ricostruzione

Tutto è avvenuto intorno alle ore 16, quando la donna è uscita di casa senza farvi più ritorno e lasciando nella propria abitazione tutti i suoi effetti personali, dai documenti al telefono. Il primo a denunciare la sua scomparsa è stato il marito, anch’egli di nazionalità tedesca, che non vedendo più la moglie rientrare dopo alcune ore ha dato l’allarme, allertando le forze dell’ordine intorno alle 18.00. L’unico indizio sul caso, al momento, è quello di una video camera di sorveglianza della zona che ha ripreso la 50enne mentre passeggiava e si dirigeva nei pressi di piazza Giovanni Paolo II ad Ogliastro Marina. La donna, infatti, era solita fare lunghe passeggiare insieme al suo cane, ma questa volta qualcosa potrebbe essere andato storto.

Le indagini

Nel frattempo sono state già attivate le prime ricerche. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che la donna si sia allontanata volontariamente. Già dalla serata di ieri, un gruppo di volontari, insieme all’Associazione Tommy 125 hanno battuto al tappeto l’intera area, prolungandosi fino alla pineta di Punta Licosa. Soccorsi in azione anche via mare con l’intervento della Guardia Costiera di Agropoli che ha scandagliato buona parte della costa. Le ricerche, però, complice anche il buio della notte non hanno trovato riscontro. Anche questa mattina le attività si sono concentrate principalmente in mare con la notizia di un ritrovamento di uno zainetto incustodito, poi smentita. Al momento dunque, non c’è nessuna traccia della donna.

I Carabinieri della locale stazione di Castellabate, intanto, hanno già ascoltato anche la versione del marito. La coppia si era trasferita da tempo ad Ogliastro Marina ed è ben conosciuta dalla gente del posto. Il mistero resta, preoccupando non poco l’intera comunità.