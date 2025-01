Donna investita e uccisa sul lungomare di Salerno: Codacons chiede un incontro urgente con il Prefetto sulla viabilità

Ieri mattina, nove gennaio, l’ennesimo incidente mortale sulle strade cittadine. A perdere la vita questa volta una settantottenne investita da una macchina, ancora nella zona di Torrione, sulla Lungomare, all’incrocio di via Enrico Perito. Una dinamica già vista mille volte che in questi anni ha tolto la vita a troppi cittadini salernitani e non solo.

La richiesta del Codacons

Il Codacons già in passato si era occupato sulla sicurezza stradale e sui controlli di velocità nell’area, contribuendo a far inserire sin da Palazzo di Città le strisce anti-velocità, ma non basta, quello che manca sono maggiori controlli e maggiori sistemi di sicurezza che tutelino effettivamente i cittadini. Il Presidente del Codacons Campania, l’Avv. Matteo Marchetti, dichiara: “E’ inammissibile che ancora oggi, dopo tanti morti e tante battaglie, il Comune giri la faccia dall’altra parte su questa vicenda. Bisogna intervenire tempestivamente sulle strade cittadine, inserendo degli strumenti appositi per un maggiore controllo e per una corretta sicurezza! Possiamo rinnovare anche dieci volte l’anno il codice della strada, ma senza un adeguato controllo sul territorio è impossibile che le normative vengano rispettate! Pertanto” .

“Oltre a costituirci parte civile, chiederemo un incontro urgente con il Prefetto per valutare tutti gli interventi possibili sulla viabilità, per ridurre il numero degli incidenti ma soprattutto di feriti e morti.”, conclude Marchetti.