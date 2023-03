Donna fuori strada a Roccadaspide. Necessario l‘intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall’abitacolo

Stava percorrendo la strada che attraversa la località Casalotti di Roccadaspide, quella nota per la presenza di otto tornanti, la sessantaduenne che, nel primo pomeriggio di oggi, mentre viaggiava a bordo della sua Smart, è finita fuoristrada e si è schiantata contro un albero.

La dinamica del sinistro

I motivi dell’incidente ancora non sono chiari, la donna sarebbe finita fuori strada dopo aver perso il controllo del veicolo.

Tempestivamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo e l’ambulanza della Valcalore con i sanitari del 118.

Fortunatamente la donna, residente a Roccadaspide e domiciliata a Roma, non è in pericolo di vita, ma per lei è stato necessario il ricovero presso l’ospedale di Battipaglia a causa di un trauma cranico e delle ferite riportate su tutto il corpo e agli arti.

Indagini in corso

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Agropoli.