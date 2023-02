Sanità, «gravi criticità in pediatria». La denuncia dall’ospedale di Battipaglia

Ancora una volta criticità sul fronte del personale negli ospedali salernitani. L’ultima segnalazione porta la firma della Cisl Fp di Salerno. Da segretario provinciale Alfonso Della Porta, il coordinatore Area Centro Sud, Lorenzo Conte e dei delegati Rsu, Gaspare Pepe, Silvano Vece e Pasquale Solimeno, vengono chiesti interventi alla direzione generale dell’Asl Salerno e alla direzione sanitaria del “Santa Maria la Speranza” di Battipaglia.:

La segnalazione dei sindacati

«Intendiamo segnalare la grave carenza di personale nell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Battipaglia. Nello specifico, preme evidenziare che la degenza è attiva per 10 posti letto con un organico di 10 unità infermieristiche sulle 24 h, distribuite due per ogni turno», fanno sapere dal sindacato.

Una situazione di non poco conto poiché «la Pediatria oltre all’attività ordinaria, svolge attività di Pronto Soccorso Pediatrico in consulenza ovvero trasferimenti dei pazienti presso altre Aziende del territorio regionale».

«Allo stato – prosegue la nota – la situazione risulta inaccettabile dato che di frequente a seguito di numerosi accessi di Pronto Soccorso e trasferimenti, vengono disposti ordini di servizio al personale in turno con consequenziale riduzione del personale infermieristico che da due unità passa a una unità per dieci degenti, oltre che a gestire accessi di P.S. all’esterno del reparto, che talvolta rimane sprovvista di personale».

Le richieste

«Da ultimo, preme altresì evidenziare che altri presidi afferenti al DEA, hanno attivato una convenzione, per tutte le unità operative, con ditte esterne per l’effettuazione dei trasferimenti. Per la qual cosa, la scrivente organizzazione fa espressa richiesta di un’ulteriore unità infermieristica per turno, affinché si possano contemperare i Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero l’attivazione di una convenzione esterna per i trasferimenti, al fine di non disperdere le professionalità già in forte carenza presso il nosocomio». Questa la richiesta del sindacato.