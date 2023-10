Donna di 66 anni recupera l’udito grazie a un impianto cocleare all’ospedale di Salerno

All’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno è stato realizzato un intervento all’avanguardia che ha permesso a una donna di riacquistare l’udito grazie all’applicazione di un impianto cocleare sinistro.

Donna recupera l’udito all’ospedale di Salerno: la vicenda

La paziente, di sessantasei anni, soffriva di una grave perdita uditiva bilaterale, aggravata da problemi agli occhi che comportavano una pessima qualità della vita. L’intervento, che prevedeva una procedura molto complessa, è stato eseguito dal team del professore Francesco Salzano, Responsabile della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’ospedale salernitano.

In seguito per la paziente è iniziato il processo di riabilitazione con l’aiuto di audiometristi, logopedisti e otorinolaringoiatri. Il successo dell’intervento, che ha permesso alla donna di percepire molti suoni e rumori, è stato confermato anche dalla figlia della donna che, in una nota all’ospedale, ha ringraziato il professor Salzano e la sua equipe per aver “regalato un sorriso alla madre”.

L’importanza dell’intervento

L’intervento all’ospedale di Salerno rappresenta un importante progresso nella cura della sordità e testimonia l’impegno del personale sanitario per migliorare la qualità della vita dei pazienti.